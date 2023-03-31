Галина Юзефович озвучила аудиоверсию книги Джули Оцуки «Пловцы»

Литературный критик Галина Юзефович озвучила аудиоверсию романа Джули Оцуки «Пловцы». Она появилась на платформе «Букмейт».
Книга рассказывает о женщине Элис, которая после обнаружения трещины на дне любимого бассейна постепенно теряет связь с реальностью, и ее дочери, которая сближается с матерью в это роковое время.
Американская писательница, известная по произведениям «Когда император был божественным» и «Будда на чердаке», опубликовала «интимную историю о матерях и дочерях, единении и отчужденности, и свете в конце тоннеля» в 2022 году.
В России роман «Пловцы» выпустили в январе 2023 года. Фрагмент сочинения публиковало издание Forbes, а отзыв на книгу предлагал «Горький».
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям