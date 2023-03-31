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Галина Юзефович озвучила аудиоверсию книги Джули Оцуки «Пловцы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:12

Литературный критик Галина Юзефович озвучила аудиоверсию романа Джули Оцуки «Пловцы». Она появилась на платформе «Букмейт».

Книга рассказывает о женщине Элис, которая после обнаружения трещины на дне любимого бассейна постепенно теряет связь с реальностью, и ее дочери, которая сближается с матерью в это роковое время.

Американская писательница, известная по произведениям «Когда император был божественным» и «Будда на чердаке», опубликовала «интимную историю о матерях и дочерях, единении и отчужденности, и свете в конце тоннеля» в 2022 году.

В России роман «Пловцы» выпустили в январе 2023 года. Фрагмент сочинения публиковало издание Forbes, а отзыв на книгу предлагал «Горький».

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Галина Юзефович
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