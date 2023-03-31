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Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из‑за допуска россиян

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира среди шпажистов из‑за допуска россиян к турниру. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Федерация отменила соревнования, которые были запланированы на 19–21 мая. Они должны были пройти в Сен-Мор-де-Фоссе в пригороде Парижа.

Состязания решили не проводить в знак несогласия с решением Международной федерации фехтования. Она разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Кубке мира.

Ранее организовывать турниры по фехтованию отказались еще несколько стран: Дания, Польша, Финляндия. Национальные федерации так отреагировали на решение допустить россиян и белорусов к состязаниям c апреля 2023 года.

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