Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из‑за допуска россиян

Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира среди шпажистов из‑за допуска россиян к турниру. Об этом организация сообщила на своем сайте.
Федерация отменила соревнования, которые были запланированы на 19–21 мая. Они должны были пройти в Сен-Мор-де-Фоссе в пригороде Парижа.
Состязания решили не проводить в знак несогласия с решением Международной федерации фехтования. Она разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Кубке мира.
Ранее организовывать турниры по фехтованию отказались еще несколько стран: Дания, Польша, Финляндия. Национальные федерации так отреагировали на решение допустить россиян и белорусов к состязаниям c апреля 2023 года.