106-летняя филиппинская татуировщица стала самой старшей моделью, попавшей на обложку Vogue

На обложке апрельского выпуска филиппинской версии журнала Vogue появилась 106-летняя тату-мастер Апо Ванг-Од. Она стала самой старшей моделью, которая когда‑либо попадала на кавер издания.
Представительница местного племени калинга рассказала журналу о своей профессии и долгой, удивительной жизни. Женщина поделилась, что стала тату-мастером еще в юности, когда ей было 16 лет.
Апо Ванг-Од научилась древнему искусству татуировки, которое практикуется в ее родных местах тысячу лет. Художница продолжает работать по сей день: она обещает принимать желающих сделать тату до тех пор, пока ее глаза смогут видеть.
Клиентами Апо Ванг Од стали уже тысячи людей. Многие из них специально добрались в отдаленную горную местность Бускалан, чтобы встретиться с татуировщицей, владеющей древней техникой «баток».
Апо Ванг-Од стала легендой среди филиппинцев. Она известна как первая и единственная женщина, получившая статус «мамбабаток» (тату-мастера) в районе Бескалан. Обучил мастерству художницу ее отец.
Татуировщица наносит рисунки на тело людей с помощью смеси древесного угля и воды для чернил. Это вещество она вводит под кожу клиентов, используя иглы из цитрусовых растений — каламанси или помело.
Апо Ванг-Од создает геометрические рисунки, многие из которых являются священными символами для коренных филиппинцев. Вдохновение для своих работ женщина находит в природе.
«Мамбабаток» могут передавать свое ремесло только родственникам, поэтому ученицей Апо Ванг-Од стала ее внучатая племянница Грейс Паликас (своих детей у тату-мастера нет). Девочка стала первым ребенком, научившимся древнему искусству.