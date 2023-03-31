Проект TheatreHD покажет спектакли лучших театров мира в кинотеатрах России

Другим музыкальным впечатлением в проекте TheatreHD станет исполнение артистами musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса Девятой симфонии Людвига вана Бетховена. Видеозапись концерта можно будет посмотреть уже 1 апреля в Москве, а затем еще в восьми городах.