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Проект TheatreHD покажет спектакли лучших театров мира в кинотеатрах России

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:38

Проект TheatreHD представит прямые трансляции и видеозаписи спектаклей лучших театров мира в десятках городов России. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показов.

Первые мероприятия пройдут уже в начале апреля. На них можно будет посмотреть британский спектакль «Globe: Юлий Цезарь», ставшую сенсацией Байротского фестиваля немецкую постановку «Лоэнгрин», поставленный Рудольфом Нуреевым балет «Лебединое озеро» и еще три театральные работы.

«Нуреев: Лебединое озеро» — самый старый фильм-спектакль программы, он был снят еще в 60-х. Его покажут в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Тюмени, Пензе и Ростове-на-Дону. Билеты на показы доступны на «Афише».

В еще большем числе городов представят «Лоэнгрина» Юваля Шарона. Сценографию этой постановки создал классик фигуративной сюрреалитической живописи Нео Раух вместе с женой Розой Лой. Главные роли исполнили Петр Бечала, Аня Хартерос и Вальтрауд Майер.

Зрители Сергиева Посада, Тольятти и еще 30 городов увидят концерт Йонаса Кауфмана «Dolce Vita» в берлинском открытом театре Вальдбюне. В нем музыкант отдал дань итальянской культуре и исполнил популярные песни, арии и саундтреки итальянских композиторов.

Другим музыкальным впечатлением в проекте TheatreHD станет исполнение артистами musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса Девятой симфонии Людвига вана Бетховена. Видеозапись концерта можно будет посмотреть уже 1 апреля в Москве, а затем еще в восьми городах.

Историю Юлия Цезаря представят актеры Джордж Ирвинг, Люк Томпсон, Джо Джеймсон, Том МакКей и другие. Фильм «Globe: Юлий Цезарь» Доминига Дромгула покажут в кинотеатре «Синема Парк Мега Теплый Стан» также 1 апреля. Расписание показов в других городах можно найти на «Афише».

Наконец, в рамках TheatreHD в России продемонстрируют документальную ленту Давида Пужоля «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия», выпущенную в 2018 году. Она позволит послушать архивные интервью художника и увидеть его за работой.

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