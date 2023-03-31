В Минцифры объяснили запрет на удаление аккаунта «Госуслуг» после высказывания депутата Госдумы

Швыткин сказал, что удалившему «Госуслуги» человеку «выдавать будут справки от уклонения», но «здесь нужно будет доказать» и «в каждом случае нужно будет разбираться индивидуально». «Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через „Госуслуги“, нужно выполнять. Вручение в электронном виде — то же самое, что и лично», — также заявил он.