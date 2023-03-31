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В Минцифры объяснили запрет на удаление аккаунта «Госуслуг» после высказывания депутата Госдумы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:28

После того, как пользователи заметили запрет на удаление аккаунта в «Госуслугах», замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сделал заявление о призыве в армию в интервью Ura.ru. Материал с его высказыванием уже пропал с сайта издания.

Швыткин сказал, что удалившему «Госуслуги» человеку «выдавать будут справки от уклонения», но «здесь нужно будет доказать» и «в каждом случае нужно будет разбираться индивидуально». «Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через „Госуслуги“, нужно выполнять. Вручение в электронном виде — то же самое, что и лично», — также заявил он.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что «таких норм закона» не знает.

«Проще у депутата Швыткина спросить, откуда он это взял. <…> Но если Швыткин знает, пусть доложит, откуда такая информация. Мне об этом ничего не известно», — сказал депутат и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в интервью RTVI.

К вечеру Минцифры опубликовало комментарий в своем телеграм-канале. В ведомстве объяснили, что удалить аккаунт в «Госуслугах» можно только при посещении МФЦ, и тоже опровергли слова Швыткина.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — пояснили там.

31 марта в Генштабе объявили о рассылке повесток в электронном виде в рамках весеннего призыва на срочную службу. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», — уточнили там.

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Юрий ШвыткинАндрей КлишасАндрей Гурулев
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