Электронные повестки в России, запрет ChatGPT в Италии и другие новости дня

Новости
Альбомы Tyler, the Creator и The Limba, клипы Бьорк и Metallica: собрали новую музыку этой пятницы
Новые статьи на Афише Daily
Планы на выходные
Чем заняться на выходных в Москве: советуем веревочные парки, полосы препятствий и батуты
Инструкция по выживанию
Мы с друзьями ходим в баню: куда отправиться, что взять с собой и как там себя вести
Новые рестораны
Пиво с капибарой, лазанья в «ГЭС-2», кухня народов России — 6 новых ресторанов Москвы
Интернет-культура
Она любила «мартинсы» и Лану Дель Рей: как адептки фемцелкора романтизируют свою грусть
расскажите друзьям