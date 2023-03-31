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Электронные повестки в России, запрет ChatGPT в Италии и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:13
Новости
Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ. Вот главное из нее
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В России будут присылать электронные повестки
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Италия стала первой страной, в которой запретили ChatGPT
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