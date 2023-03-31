Ученые записали звуки, которые растения издают в ответ на порезы и обезвоживание

Ученые записали с помощью микрофонов звуковые сигналы растений табака и томатов, которые находились в состоянии обезвоживания или после обрезки стеблей. Звуки, издаваемые такими растениями, были похожи на хлопающие или щелкающие. Исследователи считают, что такой шум является побочным продуктом кавитации, когда крошечные пузырьки лопаются и производят мини-ударные волны внутри сосудистой системы растения. (Примерно это же происходит в суставах человека при пощелкивании костяшками пальцев.)