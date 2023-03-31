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Ученые записали звуки, которые растения издают в ответ на порезы и обезвоживание

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:35

Ученые из Тель-Авивского университета записали звуки, которые издают растения в ответ на стрессы: порезы или обезвоживания. По громкости они сопоставимы с человеческой речью, сообщает журнал Cell.

В состоянии стресса растения издают звуки, которые слышны на расстоянии многих футов. Человеческое ухо неспособно их услышать — они слишком высокочастотные. Однако эти звуки могут слышать животные, например мыши или мотыльки.

Ученые записали с помощью микрофонов звуковые сигналы растений табака и томатов, которые находились в состоянии обезвоживания или после обрезки стеблей. Звуки, издаваемые такими растениями, были похожи на хлопающие или щелкающие. Исследователи считают, что такой шум является побочным продуктом кавитации, когда крошечные пузырьки лопаются и производят мини-ударные волны внутри сосудистой системы растения. (Примерно это же происходит в суставах человека при пощелкивании костяшками пальцев.)

«Обиженные растения высказывали свое недовольство не беспорядочно. Они описывали конкретные жалобы, которые соответствовали типу стресса, которому они подвергались. Программа машинного обучения смогла с 70% точностью определить, хочет ли ворчащее растение пить или ему грозит обезглавливание», — подчеркивают исследователи.

Исследование также показало, что некоторые виды, например томат, при засухе издают более 40 хлопков в час, что делает их самыми «крикливыми». С различной периодичностью звуки издают и другие виды, среди которых пшеница, кукуруза, виноград и кактусы.

В 2019 году группа биолога из Тель-Авивского университета Лайлах Хадани показала, что некоторые цветы реагируют на запах приближающихся опылителей, выделяя больше нектара. Выяснение, реагируют ли другие организмы на звуки, издаваемые растениями, станет следующим важным шагом в науке.

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