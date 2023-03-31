Безголовую статую Северуса изъяли из Метрополитен-музея. По версии следствия, ее украли у Турции

Из Метрополитен-музея в Нью-Йорке изъяли безголовую статую римского императора Септимия Северуса, сообщает The New York Times. Следователи заявили о наличии доказательств о том, что скульптуру украли во время раскопок в Турции.
Император Септимий Северус правил Древним Римом почти два десятилетия. Бронзовая статуя высотой 213 сантиметров, которая, предположительно, изображает его, была представлена по договору аренды в греческой и римской галереях Метрополитен-музея в течение последних 12 лет. Фигура, датируемая 225 годом нашей эры, оценивается в 25 млн долларов.
Изъявшие статую следователи заявили, что она была украдена из Бубона во время археологических раскопок на юго-западе Турции в 1960-х годах. Местные фермеры раскапывали и продавали древности, хотя турецкие законы требуют сообщать о находках властям. Начальник отдела по торговле древностями окружной прокуратуры Манхэттена Мэттью Богданос сказал, что мародерство для жителей деревень в округе было источником заработка.
Причастные к кражам турецкие фермеры помогли в расследовании. Турецкие и нью-йоркские власти заявили, что те смогли определить, какие предметы они украли, просматривая изображения из каталогов и музейных веб-сайтов. Многие украденные вещи из Турции были ввезены контрабандой в Швейцарию и прошли через руки торговца антиквариатом Роберта Хехта, который какое‑то время проживал в Нью-Йорке и умер в 2012 году. Вероятно, именно он сдал их в аренду Метрополитен-музею.
Вторая древность, которая будет возвращена в Турцию из Метрополитена, — это бронзовая голова Каракаллы, старшего сына Северуса, которая, как считается, была сделана между 211 и 217 годами нашей эры и оценивается в 1,25 млн долларов. На посту императора Каракалла получил репутацию тирана, управляющего через страх и кровопролития. Исследователи заявили, что голова также была украдена из Бубона.
Турция не первое десятилетие стремится вернуть древние предметы, вывезенные в прошлом веке. В середине марта стране удалось вернуть 12 предметов на сумму 33 млн долларов. «Это ясный и сильный сигнал всем контрабандистам, дилерам и коллекционерам о том, что незаконная покупка, владение и продажа культурных артефактов будут иметь последствия», — заявил генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр во время церемонии возвращения.
В 2022 году следователи уже вернули в Турцию одну статую, которая, как утверждается, тоже была украдена из Бубона. Почти неповрежденная бронзовая фигура высотой почти 2,5 метра изображает римского императора Луция Вера и датируется II веком нашей эры. Она оценивается в 15 млн долларов и была вывезена из дома известной нью-йоркской коллекционерки и попечительницы Метрополитена Шелби Уайт.
Также в Турцию из Метрополитена возвращают каменную скульптуру руководителя театра в Перге, которая датируется 290 годом нашей эры и оценивается в 250 тыс. долларов. Следователи заявили, что мраморная голова, предоставленная музею частным коллекционером, была украдена из еще одного сильно разграбленного археологического памятника.
Не только Турция возвращает статуи, обнаруженные на ее территории. Метрополитен-музей сотрудничает с Индией, Камбоджей и другими странами.
«Афиша» подробно рассказывала о конфликте Афин и Лондона о мраморе Парфенона: Британский музей 200 лет отказывается возвращать в Грецию античные скульптуры. Но в начале этого года стороны, как сообщал Bloomberg, близки к заключению соглашения.