Безголовую статую Северуса изъяли из Метрополитен-музея. По версии следствия, ее украли у Турции

Причастные к кражам турецкие фермеры помогли в расследовании. Турецкие и нью-йоркские власти заявили, что те смогли определить, какие предметы они украли, просматривая изображения из каталогов и музейных веб-сайтов. Многие украденные вещи из Турции были ввезены контрабандой в Швейцарию и прошли через руки торговца антиквариатом Роберта Хехта, который какое‑то время проживал в Нью-Йорке и умер в 2012 году. Вероятно, именно он сдал их в аренду Метрополитен-музею.