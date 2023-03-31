В Индии человек впервые заразился смертельным для растений грибком

Компьютерная томография выявила в трахее мужчины абсцесс. Врачи направили образцы гноя на анализ в лабораторию и выяснили, что мужчина заразился грибком вида хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Он прошел терапию противогрибковыми препаратами, и после двух лет наблюдения врачи не обнаружили признаков рецидива.