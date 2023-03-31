В Индии человек впервые заразился смертельным для растений грибком

В Калькутте в Индии 61-летний миколог заразился грибком Chondrostereum purpureum, который распространяется по воздуху и обычно поражает только растения. Это первый подобный случай, сообщает Science Direct.
Мужчина обратился в больницу с жалобами на усталость, боль в горле, кашель и затрудненное глотание. Эти симптомы преследовали его на протяжении трех месяцев.
Предположительно, пациент заразился грибком в силу специфики своей профессии. Он долгое время работал с разлагающимся материалом и грибами в рамках своей научной деятельности.
Компьютерная томография выявила в трахее мужчины абсцесс. Врачи направили образцы гноя на анализ в лабораторию и выяснили, что мужчина заразился грибком вида хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Он прошел терапию противогрибковыми препаратами, и после двух лет наблюдения врачи не обнаружили признаков рецидива.
Ученые выразили обеспокоенность, что некоторые грибки начали выживать в организме человека. «За последние несколько десятилетий появилось множество новых патогенных грибков. Усугубление глобального потепления и других видов деятельности цивилизации открывает ящик Пандоры для новых грибковых заболеваний», — написали исследователи.