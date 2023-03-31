Реклама
Новости

В Индии человек впервые заразился смертельным для растений грибком

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:56

В Калькутте в Индии 61-летний миколог заразился грибком Chondrostereum purpureum, который распространяется по воздуху и обычно поражает только растения. Это первый подобный случай, сообщает Science Direct.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на усталость, боль в горле, кашель и затрудненное глотание. Эти симптомы преследовали его на протяжении трех месяцев.

Предположительно, пациент заразился грибком в силу специфики своей профессии. Он долгое время работал с разлагающимся материалом и грибами в рамках своей научной деятельности.

Компьютерная томография выявила в трахее мужчины абсцесс. Врачи направили образцы гноя на анализ в лабораторию и выяснили, что мужчина заразился грибком вида хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Он прошел терапию противогрибковыми препаратами, и после двух лет наблюдения врачи не обнаружили признаков рецидива.

Ученые выразили обеспокоенность, что некоторые грибки начали выживать в организме человека. «За последние несколько десятилетий появилось множество новых патогенных грибков. Усугубление глобального потепления и других видов деятельности цивилизации открывает ящик Пандоры для новых грибковых заболеваний», — написали исследователи.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»