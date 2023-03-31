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Sound Up представит перформанс на музыку Стива Райха, по мотивам работ Герхарда Рихтера

Виктория Шанина
Сегодня в 14:35

26 апреля состоится премьера перформанса фестиваля Sound Up на музыку американского композитора Стива Райха, с визуальной партитурой на 360 градусов, чей автор был вдохновлен художественными работами Герхарда Рихтера. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фестиваля.

Аудиовизуальный перформанс получил название «Sound Up: Reich/Richter 360°». Музыку для него исполнит оркестр Sound Up Orchestra, в который вошли лучшие московские исполнители. Дирижером станет Станислав Малышев.

Для Малышева это уже не первая совместная работа с Sound Up. Он дирижировал «Concerto for Turntables» Габриэля Прокофьева (российская премьера), участвовал в проекте «Революция в звуке» в Новой Третьяковке и концерте, где звучали произведения исландского композитора Йоханна Йоханнссона, а также открывал фестиваль ближневосточной музыки Mawaheb концертом «Sound Up: Music of Oasis».

«Одновременно радостно и волнительно впервые представить публике прежде незнакомое сочинение, тем более такого гиганта современной музыки, как Стив Райх. Объемные медиаполотна, живопись Герхарда Рихтера, высококлассные исполнители — уверен, что эта премьера запомнится слушателям надолго», — сказал Станислав Малышев.

За визуальную часть перформанса будут отвечать масштабные проекционные полотна, которые окружат слушателей со всех сторон. Автором визуальной партитуры выступит видеохудожник Илья Старилов — постоянный соавтор режиссеров Бориса Юхананова и Максима Диденко.

Два премьерных показа «Sound Up: Reich/Richter 360°» пройдут 26 апреля в мультимедийном пространстве Zoodepo. Билеты на перформанс можно найти на сайте «Афиши».

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