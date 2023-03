Sound Up представит перформанс на музыку Стива Райха, по мотивам работ Герхарда Рихтера

Для Малышева это уже не первая совместная работа с Sound Up. Он дирижировал «Concerto for Turntables» Габриэля Прокофьева (российская премьера), участвовал в проекте «Революция в звуке» в Новой Третьяковке и концерте, где звучали произведения исландского композитора Йоханна Йоханнссона, а также открывал фестиваль ближневосточной музыки Mawaheb концертом «Sound Up: Music of Oasis».