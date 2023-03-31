Клинт Иствуд собирается снять свой последний фильм

В Discussing Film считают, что нельзя с уверенностью сказать, что этот фильм станет последним для режиссера, так как есть еще небольшой шанс, что Иствуд снимет еще одну картину после «Присяжного № 2». Однако это маловероятно, учитывая возраст режиссера: 31 марта Иствуду исполнится 93 года.