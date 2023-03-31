Реклама
Новости

Альбомы Tyler, the Creator и The Limba, клипы Бьорк и Metallica: собрали новую музыку этой пятницы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали Tyler, the Creator, Soda Luv, The Limba, Metallica, Бьорк, Thomas Mraz и Sp4k.

Tyler, the Creator

«Call Me If You Get Lost: The Estate Sale»

Американский рэпер собрал вместе треки, не вошедшие в «Call Me If You Get Lost» 2021 года, и выпустил их с подзаголовком «Распродажа». В альбом в том числе вошли композиции «Sorry Not Sorry» и «Dogtooth», на которые он снял клипы.

Артист в своем твиттере рассказывал, что «Call Me If You Get Lost» стал первым альбомом, для которого он записал треков больше, чем в итоге услышала публика. «Некоторые из этих [не вошедших] песен я действительно люблю. Я понимал, что они никогда не увидят свет, поэтому решил выпустить некоторые из них отдельно», — объяснял Tyler, the Creator.

© Tyler, the Creator/Apple Music

(Ссылка)

The Limba

«Celine»

Четвертая студийная пластинка Мухаметали Ахметжанова (настоящее имя артиста) из восьми треков. На одном из них — «Зайка моя» — записался Моргенштерн*.

Чтобы понять, как полностью звучит альбом, можно посмотреть «трейлер» «Celine», который вышел за две недели до релиза. В кадре старый телевизор с помехами, а на нем крутятся отрывки новых песен. The Limba предстает в разных образах, но в одной стилистике — времен 70–80-х. Стиль музыки тот же — ретропоп.

«Альбом про девушку по имени Селин. Тут есть четкая хронология, и каждая песня — это один день из жизни Селин. Когда писал заглавную песню, хотел найти красивое и подходящее для мотива имя, увидел у Полины очки бренда Céline и решил использовать его, оно идеально подошло», — рассказал исполнитель о названии альбома.

(Ссылка)

Sp4k

«Сверхзадача»

Петербургский продюсер Sp4k, или просто Супчик, позвал Boulevard Depo, Saluki, Rocket, Хаски, Mayot, Obladaet, GONE.Fludd, Kirt92, Jeembo, Unit Boy и «Аигел» перепеть всем известные песни, но по-другому. Так получился альбом «Сверхзадача» с ремиксами.

«Это непредсказуемый эксперимент, который удивит публику и заставит еще сильнее полюбить хорошо знакомые треки, но уже в новом обличье, а также смешает совершенно разные аудитории в единый танцевальный поток», — описывает релиз создатель.

© Пресс-материалы

(Ссылка)

Soda Luv

«Ничего личного-2»

Продолжение одноименного прошлогоднего альбома. Внутри альбома — семь новых и таких же агрессивных песен, как и в предыдущем релизе. На подмогу рэперу пришли Seemee, 123Onmyneck, The Limba, YN Jay и и Alizade.

© Soda Luv/Apple Music

(Ссылка)

Joseph

«Без места и времени»

Уфимский музыкант Юсуф Байбурин (его настоящее имя), участник лейбла Hangov3r, записал мини-альбом в жанре инди-поп. Музыкант сравнил «Без места и времени» с чувством, возникающим «при попытке осознать собственное творчество и собственное я».

«Это ни в коем случае не депрессивный релиз, это поиски себя и попытка не сбиться с пути», — описал релиз Joseph. В 2020 году у него вышел дебютный EP «Комета», где на фитах Thomas Mraz и Basic Boy.

© Joseph/Apple Music

(Ссылка)

«Диктофон»

«Голосовые сообщения»

Мини-альбом, в котором все треки записаны как голосовые сообщения. В записи пластинки помимо исполнителей приняли участие старенький айфон и смартфон на Android — они передали не только голоса, но и фоновые шумы.

«Для многих музыкантов, включая меня, диктофон умер, а все идеи фиксируются в личных сообщениях самому себе путем аудиозаписи. На фоне этого небольшого технического явления я подумал: почему бы не создать историю отправителя/получателя и записать все инструменты соответствующим образом? Идея подчеркивалась концепцией, а задумка оказалась вполне реализуемой», — рассказал о концепции солист группы Антон Макаров.

(Ссылка)

«Мураками»

«В песнях навсегда»

Полноформатная пластинка со ставшими хитами синглами «За стеной», «Даю слово (Только хорошее)», «Смерть и любовь» и «Adios». В альбом казанской рок-группы также вошла первая сольная песня гитариста Раиля Латыпова.

«Эта пластинка о разодранном сердце, несбывшихся надеждах, потерянном состоянии, потерянных нотах и одиночестве в толпе», — рассказала фронтмен Диляра Вагапова. Неделю назад «Мураками» выпустили клип на «Adios».

(Ссылка)

Björk

«Fossora»

Заглавный трек «Fossora» из прошлогоднего альбома превратился в психоделический клип. Исландская певица и музыканты в экстравагантных нарядах исполняют номер в окружении грибов.

Пластинка «Fossora» стала десятой в сольной карьере Бьорк. В ее названии — придуманное артисткой слово: «Женский род от латинского fossore, что вкратце означает „та, кто копается в земле“». Альбом вдохновлен горем утраты, которое Бьорк пережила после смерти матери в 2018 году.

Metallica

«72 Seasons»

Музыкальное видео на заглавную песню «72 Seasons» рок-группы с грядущего альбома. Восьмиминутный клип продолжает линию предыдущих роликов на «Lux Æterna», «Screaming Suicide» и «If Darkness Had a Son» — музыканты на фоне пламени до потолка качают головами с гитарами в руках.

Ранее группа объявила, что приобрела завод по производству виниловых пластинок в штате Вирджиния. Релиз лонгплея запланирован на 14 апреля.

расскажите друзьям
люди
БьоркАнтон МакаровДиляра Вагапова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»