Альбомы Tyler, the Creator и The Limba, клипы Бьорк и Metallica: собрали новую музыку этой пятницы

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали Tyler, the Creator, Soda Luv, The Limba, Metallica, Бьорк, Thomas Mraz и Sp4k.
Tyler, the Creator
«Call Me If You Get Lost: The Estate Sale»
Американский рэпер собрал вместе треки, не вошедшие в «Call Me If You Get Lost» 2021 года, и выпустил их с подзаголовком «Распродажа». В альбом в том числе вошли композиции «Sorry Not Sorry» и «Dogtooth», на которые он снял клипы.
Артист в своем твиттере рассказывал, что «Call Me If You Get Lost» стал первым альбомом, для которого он записал треков больше, чем в итоге услышала публика. «Некоторые из этих [не вошедших] песен я действительно люблю. Я понимал, что они никогда не увидят свет, поэтому решил выпустить некоторые из них отдельно», — объяснял Tyler, the Creator.
The Limba
«Celine»
Четвертая студийная пластинка Мухаметали Ахметжанова (настоящее имя артиста) из восьми треков. На одном из них — «Зайка моя» — записался Моргенштерн*.
Чтобы понять, как полностью звучит альбом, можно посмотреть «трейлер» «Celine», который вышел за две недели до релиза. В кадре старый телевизор с помехами, а на нем крутятся отрывки новых песен. The Limba предстает в разных образах, но в одной стилистике — времен 70–80-х. Стиль музыки тот же — ретропоп.
«Альбом про девушку по имени Селин. Тут есть четкая хронология, и каждая песня — это один день из жизни Селин. Когда писал заглавную песню, хотел найти красивое и подходящее для мотива имя, увидел у Полины очки бренда Céline и решил использовать его, оно идеально подошло», — рассказал исполнитель о названии альбома.
Sp4k
«Сверхзадача»
Петербургский продюсер Sp4k, или просто Супчик, позвал Boulevard Depo, Saluki, Rocket, Хаски, Mayot, Obladaet, GONE.Fludd, Kirt92, Jeembo, Unit Boy и «Аигел» перепеть всем известные песни, но по-другому. Так получился альбом «Сверхзадача» с ремиксами.
«Это непредсказуемый эксперимент, который удивит публику и заставит еще сильнее полюбить хорошо знакомые треки, но уже в новом обличье, а также смешает совершенно разные аудитории в единый танцевальный поток», — описывает релиз создатель.
Soda Luv
«Ничего личного-2»
Продолжение одноименного прошлогоднего альбома. Внутри альбома — семь новых и таких же агрессивных песен, как и в предыдущем релизе. На подмогу рэперу пришли Seemee, 123Onmyneck, The Limba, YN Jay и и Alizade.
Joseph
«Без места и времени»
Уфимский музыкант Юсуф Байбурин (его настоящее имя), участник лейбла Hangov3r, записал мини-альбом в жанре инди-поп. Музыкант сравнил «Без места и времени» с чувством, возникающим «при попытке осознать собственное творчество и собственное я».
«Это ни в коем случае не депрессивный релиз, это поиски себя и попытка не сбиться с пути», — описал релиз Joseph. В 2020 году у него вышел дебютный EP «Комета», где на фитах Thomas Mraz и Basic Boy.
«Диктофон»
«Голосовые сообщения»
Мини-альбом, в котором все треки записаны как голосовые сообщения. В записи пластинки помимо исполнителей приняли участие старенький айфон и смартфон на Android — они передали не только голоса, но и фоновые шумы.
«Для многих музыкантов, включая меня, диктофон умер, а все идеи фиксируются в личных сообщениях самому себе путем аудиозаписи. На фоне этого небольшого технического явления я подумал: почему бы не создать историю отправителя/получателя и записать все инструменты соответствующим образом? Идея подчеркивалась концепцией, а задумка оказалась вполне реализуемой», — рассказал о концепции солист группы Антон Макаров.
«Мураками»
«В песнях навсегда»
Полноформатная пластинка со ставшими хитами синглами «За стеной», «Даю слово (Только хорошее)», «Смерть и любовь» и «Adios». В альбом казанской рок-группы также вошла первая сольная песня гитариста Раиля Латыпова.
«Эта пластинка о разодранном сердце, несбывшихся надеждах, потерянном состоянии, потерянных нотах и одиночестве в толпе», — рассказала фронтмен Диляра Вагапова. Неделю назад «Мураками» выпустили клип на «Adios».
Björk
«Fossora»
Заглавный трек «Fossora» из прошлогоднего альбома превратился в психоделический клип. Исландская певица и музыканты в экстравагантных нарядах исполняют номер в окружении грибов.
Пластинка «Fossora» стала десятой в сольной карьере Бьорк. В ее названии — придуманное артисткой слово: «Женский род от латинского fossore, что вкратце означает „та, кто копается в земле“». Альбом вдохновлен горем утраты, которое Бьорк пережила после смерти матери в 2018 году.
Metallica
«72 Seasons»
Музыкальное видео на заглавную песню «72 Seasons» рок-группы с грядущего альбома. Восьмиминутный клип продолжает линию предыдущих роликов на «Lux Æterna», «Screaming Suicide» и «If Darkness Had a Son» — музыканты на фоне пламени до потолка качают головами с гитарами в руках.
Ранее группа объявила, что приобрела завод по производству виниловых пластинок в штате Вирджиния. Релиз лонгплея запланирован на 14 апреля.