Альбомы Tyler, the Creator и The Limba, клипы Бьорк и Metallica: собрали новую музыку этой пятницы

Артист в своем твиттере рассказывал, что «Call Me If You Get Lost» стал первым альбомом, для которого он записал треков больше, чем в итоге услышала публика. «Некоторые из этих [не вошедших] песен я действительно люблю. Я понимал, что они никогда не увидят свет, поэтому решил выпустить некоторые из них отдельно», — объяснял Tyler, the Creator.