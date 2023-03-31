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AC/DC вернутся на сцену спустя семь лет

Семён Гудошников
Сегодня в 12:31

AC/DC впервые за семь лет выйдут на сцену, сообщает телеканал 9News. В октябре текущего года австралийские рокеры выступят на трехдневном фестивале Power Trip в Калифорнии.

Кроме основателя группы Ангуса Янга на сцену поднимутся ритм-гитарист Стиви Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и вокалист Брайан Джонсон, остающийся фронтменом AC/DC с 1980 года.

В лайнапе фестиваля вместе с австралийцами числятся Metallica, Guns N’ Roses, Tool и Оззи Осборн.

В сентябре 2020 года коллектив объявил о возвращении на сцену, но с тех пор никакой информации о концертах не было.

Группа AC/DC была создана в Сиднее в 1973 году выходцами из Шотландии, братьями Малкольмом и Ангусом Янг. Малкольм был вынужден покинуть группу в 2014 году из‑за диагностированной у него деменции. В 2017-м он умер.

Коллектив считается одной из самых популярных хард-рок-групп в мире, хотя сами музыканты относили себя к рок-н-ролльщикам. Шестой студийный альбом AC/DC «Back in Black», вышедший в 1980 году, — один из самых продаваемых в мире: он разошелся тиражом в 200 млн копий. Всего группа продала более 200 млн экземпляров своих пластинок.

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Брайан ДжонсонОззи ОсборнАнгус Янг
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