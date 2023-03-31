AC/DC вернутся на сцену спустя семь лет

Коллектив считается одной из самых популярных хард-рок-групп в мире, хотя сами музыканты относили себя к рок-н-ролльщикам. Шестой студийный альбом AC/DC «Back in Black», вышедший в 1980 году, — один из самых продаваемых в мире: он разошелся тиражом в 200 млн копий. Всего группа продала более 200 млн экземпляров своих пластинок.