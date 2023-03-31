Япония запретила экспорт в Россию игрушек, деталей для беспилотников и раций

Япония ввела очередной запрет на экспорт ряда товаров в Россию. Новый список опубликовало министерство экономики страны, пишет РИА «Новости».
Страна прекращает поставки строительной техники, включая гидравлические экскаваторы и бульдозеры, авиационные и корабельные двигатели, электронное оборудование для навигации, летные рации, оптическое оборудование и фототехнику.
Также под запрет попали летательные аппараты (аэростаты, планеры, дельтапланы, вертолеты и самолеты), космические аппараты, беспилотники и детали к ним, сталь и алюминий и изделия из них, бинокли, приборы для анализов.
В список попали и игрушки. Среди них числятся трехколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.
Министерство экономики Японии пояснило, что запрет ввели на экспорт в Россию товаров, которые укрепляют российскую промышленную базу. Новые ограничения начнут действовать 7 апреля.