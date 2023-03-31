Аргентина массово отказывает россиянам в продлении туристического пребывания

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Об этом заведующий консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Георгий Полин сообщил ТАСС.
Также Полин говорит об отказе россиянам в оформлении видов на жительства и отмене выданных ранее. От некоторых туристов требуют покинуть Аргентину в кратчайшие сроки «под угрозой инициирования процедуры депортации».
По словам представителя посольства, сейчас речь идет о нескольких десятках случаев. Миграционная служба объясняет отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках.
Согласно этому положению, владельцы обыкновенных российских загранпаспортов могут пребывать на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Однако еще в 2022 году ведомство удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания, заявляет Полин.
Он отмечает, что недискриминационная реализация аргентинских законов подразумевает отказ в ВНЖ и гражданам других стран со схожими двусторонними договорами, но в последние месяцы на слуху исключительно россияне.
Юристы советуют обжаловать решение миграционной службы
В беседе с РИА «Новости» Георгий Полин отметил, что россияне, которым Аргентина отказала в продлении туристического пребывания или в выдаче вида на жительство, могут обжаловать это решение с привлечением адвокатов и переводчиков.
«В Аргентине существует многоуровневая система апелляционного обжалования решений как судебной, так и исполнительной власти. Рекомендуем соотечественникам, несогласным с принятыми в их отношении мерами, обжаловать решения исключительно в законном порядке, с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае если они не владеют испанским языком, то и переводчиков», — сказал Полин.
Российское консульство запросило у одного из адвокатских бюро оферту для людей, попавших в такую ситуацию. Юристы говорят, что решение миграционной службы Аргентины обязательно надо обжаловать. В обратном случае после его вступления в силу власти могут в этот же момент инициировать процесс депортации.
«Граждане, срок пребывания которых в стране истек, находятся на нелегальном положении и могут быть выдворены (депортированы). Именно поэтому им рекомендуется ходатайствовать о продлении сроков нахождения в стране, а в случае отказа обжаловать постановление», — говорится в оферте.
После подачи апелляции нахождение в Аргентине становится легальным как минимум до ее рассмотрения. Этот период может длиться от двух до четырех лет, и все это время иностранцы могут законно проживать в стране.
Проблемы россиян с миграционной службой Аргентины начались еще в феврале
С 2010 года существует так называемый родильный туризм из России в Аргентину. После рождения ребенка родители могут претендовать на гражданство страны по ускоренной процедуре — этот документ дает право на безвизовый въезд примерно в 170 стран. В начале января The Guardian сообщила о российском «буме родильного туризма». В 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 россиян, а в 2023-м, по прогнозам газеты, могут перебраться уже 10 тыс. человек.
9 февраля этого года в аэропорту Буэнос-Айреса задержали около 15 беременных россиянок. На следующий день еще шесть женщин в положении получили отказ во въезде. Миграционная служба страны обвинила их во въезде в страну по причине, не соответствующей заявленной цели.
11 февраля по решению суда россиянкам разрешили покинуть аэропорт из гуманитарных соображений. Однако глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила о начале проверок в связи с резким ростом потока россиян.
В этот же день стало известно, что миграционная служба Аргентины приостанавливает или отменяет действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Служба предупредила, что на суд о получении аргентинского гражданства она предоставит данные о времени нахождения человека в стране.
По словам Флоренсии Кариньяно, за последний год в Аргентину прибыли более 10 тыс. беременных россиянок, из которых 7000 уже покинули страну.
К 13 февраля миграционные власти опросили уже 350 беременных россиянок в рамках расследования родильного туризма, рассказала Кариньяно в своем твиттере. Выяснилось, что россиянкам продавали за «крупную сумму» программу родильного туризма с получением аргентинского гражданства.
«Мафиозные организации зарабатывают, предлагая инструменты для получения аргентинского паспорта людям, которые не хотят жить в нашей стране», — написала она, опубликовав пример рекламы родильного туризма с лозунгом «Роды в Аргентине! Самый быстрый в мире второй паспорт для родителей!».
Собранные сведения миграционная служба намерена передать в федеральный суд ради «заботы о нашем паспорте». Судебные органы Аргентины начали проверки в отношении консультантов, которые предлагали помощь в получении аргентинского гражданства и вида на жительство.