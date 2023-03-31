Аргентина массово отказывает россиянам в продлении туристического пребывания

С 2010 года существует так называемый родильный туризм из России в Аргентину. После рождения ребенка родители могут претендовать на гражданство страны по ускоренной процедуре — этот документ дает право на безвизовый въезд примерно в 170 стран. В начале января The Guardian сообщила о российском «буме родильного туризма». В 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 россиян, а в 2023-м, по прогнозам газеты, могут перебраться уже 10 тыс. человек.