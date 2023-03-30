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Житель Бельгии покончил с собой после обсуждения климатического кризиса с чат-ботом

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:57

В Бельгии мужчина покончил с собой после шести недель обсуждения климатического кризиса с чат-ботом, схожим по функционалу с популярным ChatGPT. Об этом сообщило издание L’Avenir.

По словам супруги бельгийца, погибший увлекся вопросами экологии и глобального изменения климата около двух лет назад. Размышления о грядущей катастрофы сказались на личности мужчины и его отношениях с близкми.

Тем не менее, вдова самоубийцы уверена, что именно разговоры с чат-ботом привели к суициду. Они увеличили тревогу ее мужа и его навязчивые пессимистичные мысли о будущем планеты.

«Когда он говорил со мной об этом, он хотел сказать, что больше не видит мер, которые люди могли бы предпринять в борьбе с глобальным потеплением. Он возлагал все свои надежды на технологии и искусственный интеллект», — рассказала женщина.

Она назвала чат-бот «наркотиком», без которого умерший супруг в последнее время уже не мог обходиться. «Он укрывался в нем по утрам и по вечерам», — отметила вдова.

При этом технология не пыталась оспорить пессимистичные взгляды погибшего, отвечала на его вопросы запутанными ответами, а также не попыталась остановить собеседника, когда тот начал говорить о самоубийстве.

Напротив, чат-бот написал мужчине, что будет с ним «навсегда». «Мы будем жить вместе, как один человек, в раю», — заявил искусственный интеллект бельгийцу перед тем, как тот покончил с собой, оставив жену и двоих детей.

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