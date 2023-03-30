Стали известны победители премии BAFTA Games Awards 2023

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) объявила победителей премии BAFTA Games Awards 2023. Перечень лауреатов появился в твиттер-аккаунте организации.
Лучшей игрой признали Vampire Survivors, а самым удачным релизом от британских разработчиков стал Rollerdrome. Дебютом года назвали Tunic. Эта же игра получила приз за художественные достижения.
Лидером по числу побед стал God of War Ragnarok. Релиз наградили за лучшую анимацию, достижения в области звука, лучшую музыку и лучших исполнителей главной роли и роли второго плана (ими стали Кристофер Джадж и Лайя Хейс).
Кроме того, God of War Ragnarok стал обладателем приза от аудитории. Лучшей обновляющейся игрой признали Final Fantasy XIV Online, а лучшей семейной — Kirby and the Forgotten Land.
Приз «Игры за гранью развлечения» достался Endling: Extinction is Forever, а приз за технические достижения — Horizon Forbidden West. Лауреат главной награды Vampire Survivors также получил премию за лучший геймдизайн.
За лучший мультиплеер наградили Elden Ring, а за лучшее повествование — Immortality. Самой яркой игрой по оригинальной франшизе жюри посчитало Elden Ring.
Инди-игра о коте Stray, ставшая одним из лидером по числу номинаций, так и не получила ни одной награды. Обо всех номинантах на BAFTA Games Awards «Афиша Daily» рассказывала здесь.