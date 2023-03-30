Дайанна Эгрон пытается вылечить нежелание иметь детей в трейлере «Часов»

Из нее зрители узнают историю девушки Эллы, которая сталкивается с давлением общества, утверждающего, что ей пора завести детей. Сама героиня никогда не испытывала желания обзаводиться потомством, однако в какой‑то момент она решает, что это только потому, что ее биологические часы сломались.