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Дайанна Эгрон пытается вылечить нежелание иметь детей в трейлере «Часов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:23

На ютуб-канале стримингового сервиса Hulu появился трейлер фильма «Часы» («Clock»), в котором главную роль сыграла Дайанна Эгрон («Хор», «Я — Четвертый», «Малавита»). Картина выйдет 28 апреля.

Из нее зрители узнают историю девушки Эллы, которая сталкивается с давлением общества, утверждающего, что ей пора завести детей. Сама героиня никогда не испытывала желания обзаводиться потомством, однако в какой‑то момент она решает, что это только потому, что ее биологические часы сломались.

Тогда девушка отправляется в клинику, чтобы принять участие в экспериментальном исследовании. Там Эллу пытаются перепрограммировать для выполнения «единственной эволюционной задачи». Героине вводят некий синтетический гормон, приносят загадочные таблетки и предлагают обзавестись имплантом.

Судя по трейлеру, «лечение» приводит Эллу к физическим и психологическим страданиям. Девушка начинает слышать голоса и сталкиваться с пугающими видениями, продвигаясь все ближе к границе безумия.

Помимо Эгрон, в картине снялись Джей Али («Карнивал Роу», «Сорвиголова»), Сол Рубинек («Баллада Бастера Скраггса»), Мелора Хардин («Офис», «Папе снова 17»). Режиссером и сценаристкой «Часов» выступила Алексис Джекноу.

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Дайанна ЭгронДжей АлиМелора Хардин
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