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Гай Пирс и Диана Крюгер снимутся в фильме «Саваны» Дэвида Кроненберга

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:18

В актерский состав фильма Дэвида Кроненберга «Саваны» («The Shrouds») войдут Гай Пирс («Милдред Пирс», «Мейр из Исттауна») и Диана Крюгер («Троя», «Сокровище нации», «Господин Никто»). Об этом сообщил Deadline.

Они присоединятся к Венсану Касселю, участие которого в проекте анонсировали ранее. Крюгер заменит в картине Лею Сейду, которая отказалась от участия в фильме по неизвестным причинам.

Кассель исполнит роль Карша, инновационного бизнесмена и безутешного вдовца. По сюжету он задумает создать гаджет для связи с мертвыми. Новый девайс должен будет информировать близких умершего о степени разложения тела прямо из гроба.

Разработка станет успешной, однако однажды несколько могил на его кладбище подвергнутся вандализму, включая могилу его жены. Это подтолкнет героя к поиску ответственных и выявлению их мотивов, а также к пересмотру своего бизнеса и брака.

Съемки ленты начнутся в мае 2023 года. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно. Ранее Кроненберг заявлял, что картина окажется «частично автобиографической». Продюсерами «Саван» выступят Саид Бен Саиб, Мартин Кац и Майкл Меркт.

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Диана КрюгерДэвид КроненбергВенсан Кассель
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