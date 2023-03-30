Гай Пирс и Диана Крюгер снимутся в фильме «Саваны» Дэвида Кроненберга

В актерский состав фильма Дэвида Кроненберга «Саваны» («The Shrouds») войдут Гай Пирс («Милдред Пирс», «Мейр из Исттауна») и Диана Крюгер («Троя», «Сокровище нации», «Господин Никто»). Об этом сообщил Deadline.
Они присоединятся к Венсану Касселю, участие которого в проекте анонсировали ранее. Крюгер заменит в картине Лею Сейду, которая отказалась от участия в фильме по неизвестным причинам.
Кассель исполнит роль Карша, инновационного бизнесмена и безутешного вдовца. По сюжету он задумает создать гаджет для связи с мертвыми. Новый девайс должен будет информировать близких умершего о степени разложения тела прямо из гроба.
Разработка станет успешной, однако однажды несколько могил на его кладбище подвергнутся вандализму, включая могилу его жены. Это подтолкнет героя к поиску ответственных и выявлению их мотивов, а также к пересмотру своего бизнеса и брака.
Съемки ленты начнутся в мае 2023 года. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно. Ранее Кроненберг заявлял, что картина окажется «частично автобиографической». Продюсерами «Саван» выступят Саид Бен Саиб, Мартин Кац и Майкл Меркт.