В Москве пенсионеру дали 7 лет колонии за два комментария в «ВК» о бомбардировках Киева и Мариуполя

Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к 7 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Поводом для возбуждения дела стали два комментария во «ВКонтакте», в которых мужчина написал о бомбардировках Киева и Драмтеатра в Мариуполе. Комментарии были сделаны 19 и 20 марта 2022 года.
По версии обвинения, Симонов своими словами выразил «агрессивное отношение к органам власти России» и неприязнь «к их действиям по нормализации общественно-политической обстановки на территории Украины».
В ходе процесса пенсионер сказал, что не хотел оскорблять российскую армию и не знал, что его аккаунт открыт для всех пользователей.
Как указывают «Сетевые свободы», свидетельницами по делу проходят две женщины, которые заявили, что, обнаружив на странице Симонова комментарии, немедленно обратились на горячую линию МВД.
В последнее время Симонов жил в Беларуси, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования, указано в материалах дела. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к своим близким, где был задержан.