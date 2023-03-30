В Канаде обнаружили останки арктического суслика возрастом 30 тысяч лет

В Канаде палеонтологи обнаружили окаменелые останки арктического суслика, который жил на территории неподалеку от современного города Доусон около 30 тыс. лет назад. Об этом сообщил CBC.
Животное, свернувшееся клубочком, нашли на золотых приисках. Ученые предполагают, что суслик умер во время зимней спячки. Его покажут в экспозиции одного из музеев Юкона.
«Он [суслик] не вполне узнаваем, но это до того момента, пока вы не увидите эти маленькие ручки и когти, и маленький хвост, а затем и уши», — прокомментировал палеонтолог Гран Зазула.
Ученый подчеркнул, что суслик сохранился в отличном состоянии. Останки позволяют рассмотреть кожу, шерсть и детали морды древнего грызуна, а также увидеть на рентгеновских снимках его скелет.
Ранее на золотых приисках Клондайка обнаруживали и другие окаменелости, например мумии волчонка и детеныша мамонта. Однако останки арктического суслика считаются гораздо более редкой и необычной находкой.
По словам Зазулы, изучить суслика особенно интересно, потому что этот вид, в отличие от мамонтов или саблезубых кошек, пережил ледниковый период.