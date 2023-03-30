Сценарист «Окулуса» займется киноадаптацией манги «Кровососущая тьма»

Сценарист Джефф Ховард, известный по хоррору «Окулус» и сериалу «Призрак дома на холме», займется киноадаптацией манги «Кровососущая тьма» Дзюндзи Ито. Об этом сообщил Variety.
Постановкой фильма займется компания Fangoria Studios. Она планирует экранизировать не только «Кровососущую тьму», но и еще две работы Ито. «Я так взволнован, чем это закончится», — заявил мангака.
Ховард станет исполнительным продюсером проекта. Кто выступит режиссером будущей картины, пока неизвестно. «Я не смог бы жить, если бы кто‑то другой заполучил этого проект вместо меня», — рассказал Ховард.
Он отметил, что его привлекает в работе Ито «сочетание страха и чувств» и что он всегда хотел поработать именно над таким материалом. Сам Ито также примет участие в киноадаптации в качестве продюсера.
Помимо него, разработкой экранизации займутся Тара Энсли, Армен Агаэян, Абхи Гоэл, Ясу Кутами, Тцубаса Ямагучи, Фил Вурцел, Кевин Никлаус, Райан Льюис и Джо Райли.