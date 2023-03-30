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Арест журналиста WSJ в России, новый трек King Krule и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:03
Новости
В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже арестовали журналиста WSJ. Он готовил статью о ЧВК «Вагнер»
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