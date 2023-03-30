Арест журналиста WSJ в России, новый трек King Krule и другие новости дня

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В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже арестовали журналиста WSJ. Он готовил статью о ЧВК «Вагнер»
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Адвокат Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию ВС РФ, заявил о его задержании в Минске
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Полотно Мондриана, которое, как считается, провисело вверх ногами 77 лет, не будут переворачивать
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«У меня просто несчастное лицо»: Бен Аффлек защищается от многочисленных мемов про его настроение
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