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В «Амедиатеке» выйдет сериал «Младшая сестра» — в духе легендарной «Дряни»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:49

7 апреля в «Амедиатеке» состоится премьера комедийного сериала «Младшая сестра» в духе легендарной «Дряни». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Шоу расскажет о молодой женщине по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни.

«Младшая сестра» — это авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). В сериале она исполнила главную роль. В нем также снимаются Джефф Шустерман, Аманда Биллинг и Пол Уилльямс.

В качестве режиссера выступила Эйди Уокер. Она работала над такими сериалами, как «Мистик» и «Тайны Брокенвуда».

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Пол Уилльямс
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