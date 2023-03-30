7 апреля в «Амедиатеке» состоится премьера комедийного сериала «Младшая сестра» в духе легендарной «Дряни». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Шоу расскажет о молодой женщине по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни.
«Младшая сестра» — это авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). В сериале она исполнила главную роль. В нем также снимаются Джефф Шустерман, Аманда Биллинг и Пол Уилльямс.
В качестве режиссера выступила Эйди Уокер. Она работала над такими сериалами, как «Мистик» и «Тайны Брокенвуда».