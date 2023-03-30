Netflix работает над играми, в которых можно будет использовать телефон в качестве контроллера

Предполагается, что подписчики платформы будут играть дома, выводя изображение экрана на телевизор. При помощи смартфона они смогут управлять ходом игры. СМИ обнаружили соответствующий код в приложении Netflix для iOS.
Будут ли доступны новые игры только на айфоне или позднее их адаптируют и для смартфонов других брендов, пока неизвестно. Тем не менее ранее Netflix уже заявлял, что хотел бы сделать игры доступными с как можно большего числа гаджетов.
«Как вы можете представить, мы действительно хотим, чтобы игры были доступны на каждом девайсе, где у вас есть Netflix», — заявляла в мае 2022 года вице-президент подразделения игр, разрабатываемых вне компании, Леанна Лумбе.
Также Netflix рассказывал о планах запустить собственный облачный сервис и, соответственно, открыть возможности для игр с его использованием. Только в 2023 году компания выпустит 40 новых игр.