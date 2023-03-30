В Нидерландах будут судить серийного донора спермы, ставшего отцом для более 550 детей

Серийный донор спермы Джейкоб Мейер, ставший отцом сотен детей, должен предстать перед судом в Нидерландах. Об этом сообщает Vice.
Гражданский иск на 41-летнего музыканта из Гааги, проживающего сейчас в Кении, подал нидерландский фонд Donorkind Foundation, который помогает детям, рожденным из донорской спермы, искать своих биологических отцов.
По данным фонда, благодаря сперме Мейера на свет появились по крайней мере 550 детей. Для этого донор использовал как минимум 13 клиник по всему миру, сайты пожертвований и соцсети, где обращался к людям, желающим зачать ребенка.
Мейера обвиняют в превышении лимита на акты донорства, которое может привести к непреднамеренному инцесту, инбридингу и психологическим травмам у детей, которые узнают, что у них сотни биологических братьев и сестер. В Нидерландах донорам спермы разрешено иметь не более 25 детей от 12 женщин.
Donorkind Foundation требует определить клиники, куда пожертвовал сперму нидерландец, и уничтожить его образцы за исключением случаев, когда женщины, уже родившие от него детей, хотят завести для них генетических брата или сестру.
Нидерландец попал в черный список еще в 2017 году, когда Голландское общество акушерства и гинекологии сообщило, что он стал отцом более 100 детей через 11 нидерландских клиник. Несмотря на это, Мейер продолжал жертвовать сперму, используя псевдоним и несколько сайтов для доноров.
В иске против мужчины говорится, что он намеренно вводил людей в заблуждение, скрывая масштабы своей истории донорства. Голландка Ева, родившая от него ребенка в 2018 году, сказала, что никогда бы не выбрала Мейера, если бы знала, что он стал отцом уже более 100 детей.
«Если подумать о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня тошнит. Многие матери говорили ему, что нужно остановиться, но ничего не помогало. Поэтому обращение в суд — единственный вариант, который у меня есть, чтобы защитить своего ребенка», — сказала Ева.