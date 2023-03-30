В Нидерландах будут судить серийного донора спермы, ставшего отцом для более 550 детей

В иске против мужчины говорится, что он намеренно вводил людей в заблуждение, скрывая масштабы своей истории донорства. Голландка Ева, родившая от него ребенка в 2018 году, сказала, что никогда бы не выбрала Мейера, если бы знала, что он стал отцом уже более 100 детей.