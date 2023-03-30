Вышел анонсирующий тизер аниме «Скотт Пилигрим против всех»

Netflix опубликовал анонсирующий тизер аниме-сериала «Скотт Пилигрим против всех». Дата премьеры проекта пока держится в секрете.
В ролике представлен актерский состав озвучки. К своим ролям вернутся все члены оригинального каста экранизации 2010 года.
Среди них — Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Сатья Баба, Крис Эванс, Анна Кендрик, Бри Ларсон, Элисон Пилл, Обри Плаза, Брэндон Раут, Джейсон Шварцман, Джонни Симмонс, Марк Уэббер, Мей Уитмен и Эллен Вон.
Сценарий аниме пишет автор оригинальных графических романов Брайан Ли О’Мэлли. Он же выступает шоураннером проекта вместе с БенДэвидом Грабински («Боишься ли ты темноты?»).
Над проектом также работает режиссер картины 2010 года Эдгар Райт. Он выступает в качестве исполнительного продюсера.
«Скотт Пилигрим» — это история о 23-летнем канадце, который играет на бас-гитаре и очень любит видеоигры. Скотт живет в Торонто, и в город совсем недавно переехала американка Рамона Флауэрс. Главный герой влюбляется в нестандартную девушку, и, чтобы завоевать ее, ему нужно сразиться с семью ее «злыми бывшими».