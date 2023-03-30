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Вышел анонсирующий тизер аниме «Скотт Пилигрим против всех»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

Netflix опубликовал анонсирующий тизер аниме-сериала «Скотт Пилигрим против всех». Дата премьеры проекта пока держится в секрете.

В ролике представлен актерский состав озвучки. К своим ролям вернутся все члены оригинального каста экранизации 2010 года.

Среди них — Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Сатья Баба, Крис Эванс, Анна Кендрик, Бри Ларсон, Элисон Пилл, Обри Плаза, Брэндон Раут, Джейсон Шварцман, Джонни Симмонс, Марк Уэббер, Мей Уитмен и Эллен Вон.

Сценарий аниме пишет автор оригинальных графических романов Брайан Ли О’Мэлли. Он же выступает шоураннером проекта вместе с БенДэвидом Грабински («Боишься ли ты темноты?»).

Над проектом также работает режиссер картины 2010 года Эдгар Райт. Он выступает в качестве исполнительного продюсера.

«Скотт Пилигрим» — это история о 23-летнем канадце, который играет на бас-гитаре и очень любит видеоигры. Скотт живет в Торонто, и в город совсем недавно переехала американка Рамона Флауэрс. Главный герой влюбляется в нестандартную девушку, и, чтобы завоевать ее, ему нужно сразиться с семью ее «злыми бывшими».

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Netflix
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Майкл СераКиран КалкинКрис ЭвансАнна КендрикЭлисон Пилл
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