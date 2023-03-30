Вышел анонсирующий тизер аниме «Скотт Пилигрим против всех»

«Скотт Пилигрим» — это история о 23-летнем канадце, который играет на бас-гитаре и очень любит видеоигры. Скотт живет в Торонто, и в город совсем недавно переехала американка Рамона Флауэрс. Главный герой влюбляется в нестандартную девушку, и, чтобы завоевать ее, ему нужно сразиться с семью ее «злыми бывшими».