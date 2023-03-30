Disney уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера и распустила весь отдел

The Walt Disney Company в рамках масштабной кампании по сокращению расходов уволила двух топ-менеджеров. Один из них — глава Marvel Entertainment Айзек Перлмуттер, пишет The New York Times.
По данным газеты, об увольнении 80-летнему Перлмуттеру сообщили 29 марта. Тогда же ему сказали, что ранее возглавляемый им отдел Marvel Entertainment, который работал отдельно от Marvel Studios, будет расформирован и станет частью более крупных подразделений Disney.
Сокращение Айзека Перлмуттера NYT связывает с внутренними конфликтами. Сам экс-глава Marvel Entertainment якобы обладает вспыльчивым характером, из‑за чего был «одним из главных раздражающих факторов в компании».
Также компанию покинула старший вице-президент и директор по соблюдению нормативных требований Алисия Шварц. В ближайшее время свои должности покинут старший вице-президент по производству Hulu Марк Левенстайн, старший вице-президент по управлению производством и операциями приложения Freeform Джейн Бибер, а также вице-президент по развитию и куратор направления Creative Acquisitions Элизабет Ньюман.
По данным Deadline, обязанности ушедших руководителей будут распределены между оставшимися топ-менеджерами.
В феврале The Walt Disney Company объявила о планах сократить 3,2% сотрудников — это около 7000 человек. К 2025 году компания хочет сократить расходы на 5,5 млн долларов.
23 марта Disney уволила президента Marvel по производству, постпродакшену, визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо, что стало неожиданностью для многих представителей индустрии, фанатов и даже самой Алонсо. Позже компания полностью распустила подразделение метавселенной, в котором работало 50 человек.