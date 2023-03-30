Disney уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера и распустила весь отдел

Также компанию покинула старший вице-президент и директор по соблюдению нормативных требований Алисия Шварц. В ближайшее время свои должности покинут старший вице-президент по производству Hulu Марк Левенстайн, старший вице-президент по управлению производством и операциями приложения Freeform Джейн Бибер, а также вице-президент по развитию и куратор направления Creative Acquisitions Элизабет Ньюман.