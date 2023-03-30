Международная федерация настольного тенниса может допустить россиян к соревнованиям уже в мае

28 марта МОК озвучил новые рекомендации о допуске россиян до участия в международных турнирах. Комитет предложил разрешить соревноваться под нейтральным флагом тем, кто не высказывался в поддержку военной операции на Украине, не связан с Вооруженными силами РФ или органами национальной безопасности.