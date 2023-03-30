Международная федерация настольного тенниса может допустить россиян к соревнованиям уже в мае

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России и Беларуси в качестве нейтральных атлетов. Об этом пишет Sportbox со ссылкой на пресс-службу ITTF.
«[Исполнительный совет] ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерацией настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета», — говорится в заявлении федерации.
По данным Sportbox, Международная федерация настольного тенниса готова допустить спортсменов из России к соревнованиям уже в мае.
28 марта МОК озвучил новые рекомендации о допуске россиян до участия в международных турнирах. Комитет предложил разрешить соревноваться под нейтральным флагом тем, кто не высказывался в поддержку военной операции на Украине, не связан с Вооруженными силами РФ или органами национальной безопасности.