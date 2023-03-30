«Думаю, что этот фильм может по-настоящему раскрыть тех людей, которые стоят за музыкой „со смыслом“. Сейчас время самовыражения и искренности, тебе больше не нужно писать коммерческое музло с нулевым смыслом ради денег, ты можешь показать через музыку себя — и тогда ты найдешь своих людей, а они — тебя», — рассказывает участник «Три дня дождя» Глеб Викторов.