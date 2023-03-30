В сообществе «VK Музыки» в соцсети «ВКонтакте» состоялась премьера документального фильма «Ярче». Он объединил пять молодых артистов, у каждого из которых в 2022 году произошел мощный скачок в карьере.
Героями фильма стали Aarne, Anikv, Тося Чайкина, Тима Акимов и Глеб из «Три дня дождя». Каждому артисту посвящена отдельная глава картины, в которую вошли редкие архивные кадры из детства, ранние записи музыкантов и очень личные интервью.
Anikv и Тося Чайкина называют свое творчестве путем к собственной свободе, для Глеба из группы «Три дня дождя» это смысл жизни, а Тима Акимов рассказал, как он за один день стал звездой соцсетей и артистом лейбла VK Records, просто записав любительское видео со стройки.
«Думаю, что этот фильм может по-настоящему раскрыть тех людей, которые стоят за музыкой „со смыслом“. Сейчас время самовыражения и искренности, тебе больше не нужно писать коммерческое музло с нулевым смыслом ради денег, ты можешь показать через музыку себя — и тогда ты найдешь своих людей, а они — тебя», — рассказывает участник «Три дня дождя» Глеб Викторов.
Тима Акимов в документалке «долго говорил о себе, о своей жизни, о музыкальной индустрии в целом». «После съемок я не один день ходил в раздумьях. Это очень интересное кино. Я уверен, участие в „Ярче“ станет для меня новой отправной точкой на пути к успеху», — отмечает артист.
Тося Чайкина рассказала: «Моя история очень личная. „В сердце бахнули стрелы“ — это не начало моего пути, это очень знаковая глава. В этом периоде объединилось много классных талантливых людей, и я горжусь этим. В новелле очень трогательно подчеркнута моя связь с детством — это моя база, мои принципы и ценности».
Также в документалке «Ярче» приняли участие Баста, Markul, Bushido Zho, Лолита, Zoloto и другие артисты. Они поделились своими впечатлениями о работе с главными героями фильма. Съемки проходили в Москве, Лондоне и Тбилиси.