Tyler, The Creator выпустил новый трек и клип «Sorry Not Sorry»

Американский рэпер Tyler, The Creator представил свой новый сингл «Sorry Not Sorry». Послушать его можно на всех стриминговых площадках.
Песня попадет на новую пластинку рэпера «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale», релиз которой запланирован на 31 марта. В альбом войдут треки, не попавшие в «Call Me If You Get Lost» — пластинку, за которую Tyler, The Creator получил премию «Грэмми».
Артист в своем твиттере рассказывал, что «Call Me If You Get Lost» стал первым альбомом, для которого он записал треков больше, чем в итоге услышала публика.
«Некоторые из этих [невошедших] песен я действительно люблю. Я понимал, что они никогда не увидят свет, поэтому решил выпустить несколько из них отдельно», — поделился Tyler, The Creator.
Сразу вместе с «Sorry Not Sorry» рэпер опубликовал клип на трек. В нем Tyler, The Creator воссоздает образы из своих прошлых клипов, а также с обложек старых альбомов.