МТС проводит ребрендинг. В логотипе больше не будет яйца

МТС проводит глобальный ребрендинг, рассказала «Афише Daily» пресс-служба компании. Из логотипа уберут фирменное яйцо.
«У бренда МТС появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов», — говорится в пресс-релизе компании.
«В 2019 году в МТС началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности», — отмечает президент МТС Вячеслав Николаев.
Он добавил: «Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов».
Компания создала новую бренд-платформу совместно с агнетствами Signal и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики МТС работал с UtterDesign и ONY. А так выглядит обновленный логотип:
Новую айдентику МТС будет внедрять постепенно. Сперва ребрендинг коснется сайтов и цифровых продуктов компании. Вывески, оформление офисов и магазинов будут обновляться постепенно в течение нескольких лет «по мере износа старых конструкций».
«Ведомости» со ссылкой на неназванного сотрудника компании и четыре источника на рынке пишут, что первыми новый логотип установят два центральных салона МТС в Москве — на улице Тверская и на Арбате. По данным газеты, слоган компании «Быть лучше каждый день», который действует еще с 2019 года, останется прежним.