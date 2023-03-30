МТС проводит ребрендинг. В логотипе больше не будет яйца

«Ведомости» со ссылкой на неназванного сотрудника компании и четыре источника на рынке пишут, что первыми новый логотип установят два центральных салона МТС в Москве — на улице Тверская и на Арбате. По данным газеты, слоган компании «Быть лучше каждый день», который действует еще с 2019 года, останется прежним.