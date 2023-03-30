МТС готовят ребрендинг. В логотипе больше не будет яйца

«МТС откажутся от яйца в логотипе, продолжив отходить от наименования „оператор“ в пользу „экосистемы“», — сказал один из собеседников газеты.
К смене логотипа компания готовилась еще с сентября 2022 года, но эти планы были заморожены из‑за начала частичной мобилизации в России. Теперь МТС планируют объявить о ребрендинге на конференции 30 марта 2023 года.
В анонсе мероприятия отмечается, что в нем поучаствуют президент МТС Вячеслав Николаев и несколько вице-президентов компании. На конференции компания представит «обновленную экосистемную стратегию».
Слоган компании «Быть лучше каждый день», который действует еще с 2019 года, останется прежним, говорит другой источник «Ведомостей». Он же отмечает, что ребрендинг обойдется МТС в «несколько десятков миллионов рублей».
Финансирование рекламных кампаний оператор увеличивать не планирует, а вывески будут меняться постепенно. Первыми новый логотип установят два центральных салона МТС в Москве — на улице Тверская и на Арбате.