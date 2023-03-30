«Централ Партнершип» разработал российский аналог технологии IMAX

«Чтобы конвертировать отснятый материал в „Космакс“, картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определенным кадрированием и так далее. „Космакс“ сможет поддерживать любой открытый формат (IMAX является закрытым форматом. — Прим. ред.). Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате», — сказал Вадим Верещагин.