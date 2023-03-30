«Централ Партнершип» разработал российский аналог технологии IMAX

Российский кинопрокатчик «Централ Партнершип» разработал новый кинотеатральный формат «Космакс» по аналогии с технологией IMAX одноименной канадской компании, которая ушла из России в июне 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора прокатной компании Вадима Верещагина.
По его словам, новая технология позволяет показывать наиболее четкое и насыщенное изображение на большом экране, а также отвечает за глубокий и детализированный звук. Сейчас «Централ Партнершип» в процессе получения патента на «Космакс».
На разработку потратили до 5 млн рублей, отмечает Верещагин. Первой в новом формате покажут драму «Вызов» — первый в истории фильм, некоторые сцены из которого снимались в космосе (режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для этого провели 12 дней на МКС).
Для показа фильмов в формате «Космакс» кинозал должен быть оснащен специальным оборудованием. Это качественный цифровой кинопроектор и звуковая аппаратура. Также нужно учитывать некоторые технические моменты.
«Чтобы конвертировать отснятый материал в „Космакс“, картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определенным кадрированием и так далее. „Космакс“ сможет поддерживать любой открытый формат (IMAX является закрытым форматом. — Прим. ред.). Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате», — сказал Вадим Верещагин.
Гендиректор «Централ Партнершип» уверен, что «Космакс» будет востребован, поскольку часть зрителей уже привыкла к премиальному формату.
«Мы добиваемся серьезной конкуренции с IMAX. Хотя в текущих реалиях правильно будет говорить: альтернативы IMAX», — заключил Верещагин.