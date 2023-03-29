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Папу римского госпитализировали с респираторной инфекцией

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:25

Папу римского Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией. Он проведет в одной из больниц итальянской столицы несколько дней, сообщил ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

В пресс-службе Ватикана подчеркнули, что Франциск заболел не COVID-19. Тем не менее, он жаловался на затрудненное дыхание, в связи с чем его отправили на обследование в больницу Фонда Агостино Джемелли.

«Его результат показал наличие респираторной инфекции (коронавирусная инфекция исключена), что требует проведения необходимой терапии в стационаре», — пояснили в Ватикане.

86-летний понтифик недавно рассказывал в интервью, что его здоровье «соответствует возрасту». На папском престоле Франциск находится в течение уже десяти лет.

В 2021 году Папа римский перенес операцию из‑за проблем с толстым кишечником. Крометого, Франциск страдает от болей в колене. Из‑за них он вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

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