HBO показал трейлер финального сезона «Барри». Он выйдет 16 апреля

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер финального, четвертого сезона сериала «Барри», посвященного жизни наемного убийцы, который решил стать актером. Новые и заключительные серии шоу выйдет 16 апреля.
Из них зрители узнают, как живется главному герою в тюрьме — туда он попал в конце предыдущего сезона. «Я хороший человек», — заявляет Барри в трейлере. Однако другие герои шоу считают его скорее «безнадежным» или «неисправимым».
Судя по ролику, Барри попадает в неприятности не только на свободе, но и за решеткой. На части кадров он изображен с перебинтованным носом и побитым лицом — как герой получил эти травмы, правда, остается за кадром.
«Я пытаюсь измениться», — утверждает Барри. Получится ли у него наконец начать новую, более светлую главу своей жизни, станет известно из грядущих восьми эпизодов сериала.
В них, помимо самого Барри в исполнении Билла Хейдера, появятся его бывшая возлюбленная Салли (Сара Голдберг), учитель по актерскому мастерству Джин Кузино (Генри Уинклер) и член чеченской мафии Нохо Хэнк (Энтони Кэрриган).
Сериал «Барри» вышел на HBO в 2018 году. «Афиша Daily» рассказывала о первых впечатлениях от шоу. Также мы включили третий сезон «Барри» в перечень лучших телепроектов 2022 года.