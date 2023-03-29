В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе

«В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. В 23:09 по местному времени возгорание было локализовано, а в 23:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:45», — рассказали в ГУ МЧС по области.