В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе

В Сверловской области неподалеку от поселка Пелым произошел взрыв на газопроводе «Ямбург — Елец 1». Об этом сообщил телеканал Ren TV.
По его информации, на этом участке произошла разгерметизация трубы, вследствие чего началось факельное горение. В результате инцидента никто не пострадал.
На место происшествия приехали пожарные и ремонтные службы. Им пришлось ликвидировать пожар, который распространился вокруг места взрыва.
«В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. В 23:09 по местному времени возгорание было локализовано, а в 23:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:45», — рассказали в ГУ МЧС по области.