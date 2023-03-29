Райан Куглер разработает новый сериал «Секретные материалы»

Американский режиссер и продюсер Райан Куглер, работавший над трилогией «Крид» и сиквелом «Черной пантеры», займется созданием нового сериала «Секретные материалы». Об этом сценарист оригинального шоу Крис Картер рассказал в интервью радиошоу CBC «On The Coast with Gloria Macarenko», сообщил Variety.
По словам Картера, Куглер задумал ремейк сериала с участием актеров различного происхождения. Проект пока находится на ранней стадии разработки. Вероятно, Куглер выпустит шоу в рамках своего пятилетнего контракта с Walt Disney Television.
СМИ предполагают, что новые «Секретные материалы» могут появиться на стриминговой платформе Hulu — она принадлежит Disney. Однако никаких точных данных о дистрибуции сериала пока нет.
Картер отметил, что Куглер хочет «пересобрать» франшизу. Ему предстоит непростая работа, добавил Картер, поскольку оригинальный сериал уже раскрыл множество потенциальных тем. Кроме того, специфика теорий заговора изменилась с момента выхода шоу на экраны.
Сериал «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2002 год. Он рассказал о спецагентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследуют дела, связанные с паранормальными явлениями. Главные роли исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
Шоу получило два полнометражных продолжения: фильмы вышли в 1998 и 2008 годах. Также у «Секретных материалов» был спин-офф «Одинокие стрелки». Кроме того, в 2016 году на экраны вышел 10-й сезон сериала, а в 2018-м — 11-й.