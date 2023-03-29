Райан Куглер разработает новый сериал «Секретные материалы»

Шоу получило два полнометражных продолжения: фильмы вышли в 1998 и 2008 годах. Также у «Секретных материалов» был спин-офф «Одинокие стрелки». Кроме того, в 2016 году на экраны вышел 10-й сезон сериала, а в 2018-м — 11-й.