В сети появился трейлер мультсериала «Unicorn: Warriors Eternal» от автора «Монстров на каникулах»

На ютуб-канале Adult Swim опубликовали трейлер мультсериала «Unicorn: Warriors Eternal», созданного автором франшизы «Монстры на каникулах» и шоу «Первобытный» Геннди Тартаковским.
Анимационный сериал выйдет 4 мая на телеканале Adult Swim и 5 мая на стриминговом сервисе HBO Max. Он поведает историю о переродившихся героях, которым предстоит сразиться со злом.
Трейлер представляет персонажей грядущего шоу: космического монаха, эльфа-воина, волшебницу и робота из будущего. «Их перерождение может оказаться для них последним», — предупреждает рассказчик в ролике.
Ранее авторы анимационного проекта обещали, что он будет полон не только экшна, захватывающих приключений и мистических деталей, но и комических сцен. Герои шоу окажутся подростками, пытающими собрать воедино свои разрозненные воспоминания, одновременно справляясь с типичными проблемами тинейджеров.
Тартаковский считает, что все его предыдущие работы выступали «тренировочной площадкой» для «Unicorn: Warriors Eternal». По его словам, он задумывал этот сериал с первых дней своей карьеры в качестве художника-аниматора.