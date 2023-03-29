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В сети появился трейлер мультсериала «Unicorn: Warriors Eternal» от автора «Монстров на каникулах»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

На ютуб-канале Adult Swim опубликовали трейлер мультсериала «Unicorn: Warriors Eternal», созданного автором франшизы «Монстры на каникулах» и шоу «Первобытный» Геннди Тартаковским.

Анимационный сериал выйдет 4 мая на телеканале Adult Swim и 5 мая на стриминговом сервисе HBO Max. Он поведает историю о переродившихся героях, которым предстоит сразиться со злом.

Трейлер представляет персонажей грядущего шоу: космического монаха, эльфа-воина, волшебницу и робота из будущего. «Их перерождение может оказаться для них последним», — предупреждает рассказчик в ролике.

Ранее авторы анимационного проекта обещали, что он будет полон не только экшна, захватывающих приключений и мистических деталей, но и комических сцен. Герои шоу окажутся подростками, пытающими собрать воедино свои разрозненные воспоминания, одновременно справляясь с типичными проблемами тинейджеров.

Тартаковский считает, что все его предыдущие работы выступали «тренировочной площадкой» для «Unicorn: Warriors Eternal». По его словам, он задумывал этот сериал с первых дней своей карьеры в качестве художника-аниматора.

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