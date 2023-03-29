Wildberries начал удалять товары с низким рейтингом

Маркетплейс Wildberries начал удалять со своей площадки товары с низким рейтингом на основе отзывов покупателей. Об этом компания сообщила РИА «Новости».
Приостанавливается размещение всех товаров с рейтингом ниже 3 из 5 возможных баллов. Кроме того, Wildberries будет принимать во внимание отдельные жалобы покупателей на низкое качество товаров.
В Wildberries пояснили, что под приостановкой размещения имеются в виду удаление товаров с платформы и их возвращение продавцу. Остальные товары того же продавца останутся в продаже.
Снятие ограничений при этом возможно только в случае повышения общего рейтинга всех товаров от продавца.
Также маркетплейс заявил, что усилил контроль за наличием маркировки на товарах.