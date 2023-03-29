«Винзавод» объявил спецпрограмму художников девятого сезона «Открытых студий»

Центр современного искусства «Винзавод» анонсировал запуск специальной программы художников девятого сезона «Открытых студий» и поделился с «Афишей Daily» своими планами на апрель.
Первое мероприятие программы состоится 13 апреля. В этот день пройдет воркшоп «Артефакты. Превращение в текст» художника и архитектора Дани Пирогова. С гостями ивента он поговорит об асемическом письме и уличных находках, которые формируют идентичность места.
«Во время воркшопа я расскажу, как выявить в среде артефакты, распознать их историю, придумать вокруг предметов свою систему знаков и мифов», — сказал Пирогов.
18 апреля в пространстве Open Studios «Винзавода» пройдет экскурсия от ментора девятого сезона Леры Конончук. А на следующий день Жения Кузьма в рамках артист-тока «Беседа о страхах» расскажет о своей практике и проведет перформативное вязание.
«Приносите свои страхи и нитки-веревки, не слишком длинные, не слишком толстые, можно несколько», — призывает Жения Кузьма.