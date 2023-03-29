Реклама
Новости

«Винзавод» объявил спецпрограмму художников девятого сезона «Открытых студий»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:42

Центр современного искусства «Винзавод» анонсировал запуск специальной программы художников девятого сезона «Открытых студий» и поделился с «Афишей Daily» своими планами на апрель.

Первое мероприятие программы состоится 13 апреля. В этот день пройдет воркшоп «Артефакты. Превращение в текст» художника и архитектора Дани Пирогова. С гостями ивента он поговорит об асемическом письме и уличных находках, которые формируют идентичность места.

«Во время воркшопа я расскажу, как выявить в среде артефакты, распознать их историю, придумать вокруг предметов свою систему знаков и мифов», — сказал Пирогов.

18 апреля в пространстве Open Studios «Винзавода» пройдет экскурсия от ментора девятого сезона Леры Конончук. А на следующий день Жения Кузьма в рамках артист-тока «Беседа о страхах» расскажет о своей практике и проведет перформативное вязание.

«Приносите свои страхи и нитки-веревки, не слишком длинные, не слишком толстые, можно несколько», — призывает Жения Кузьма.

Полную программу на апрель можно найти по ссылке.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»