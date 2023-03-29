В конце апреля в клубе «16 тонн» состоится сольный концерт певицы Асия

Популярность артистки начала активно расти в 2021 году, когда Асия вошла в топ-50 артисток России 2021 года по версии Spotify с синглом «Как ты там» и в топ-50 Apple Music в 13 странах мира с песней «Останься». В феврале 2023-го общее количество слушателей певицы превысило 2,6 млн пользователей.