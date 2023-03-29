В конце апреля в клубе «16 тонн» состоится сольный концерт певицы Асия

29 апреля на сцене клуба «16 тонн» российская певица Асия выступит с сольным концертом. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Артистка исполнит новые треки с альбома «Ударение на А», а также свои старые хиты «Как ты там», «Останься», «Ну че ты такой хороший?», «Лекарство от одиночества».
«Певица будет много общаться, обсуждать разные темы, делиться историями из жизни и, конечно, обниматься», — обещают организаторы.
Популярность артистки начала активно расти в 2021 году, когда Асия вошла в топ-50 артисток России 2021 года по версии Spotify с синглом «Как ты там» и в топ-50 Apple Music в 13 странах мира с песней «Останься». В феврале 2023-го общее количество слушателей певицы превысило 2,6 млн пользователей.
Билеты на сольный концерт певицы в «16 тонн» можно найти на сайте «Афиши». Количество билетов ограничено.