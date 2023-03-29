Команда петербургского бара El copitas откроет пять заведений в 2023 году

Бар El copitas впервые попал в рейтинг лучших заведений мира в 2016 году, тогда он занял 76-ю строчку. Год за годом он улучшал свои позиции: в 2017 году бар стал 70-м, в 2018-м — 39-м, в 2019-м оказался 27-м, как и в 2020-м. А в 2021-м году El copitas поместили на 8-е место.