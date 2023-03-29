Команда петербургского бара El copitas откроет пять заведений в 2023 году

Команда петербургского бара El copitas, который входил в топ-10 лучших заведений мира, откроет в 2023 году еще 5 точек. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на совладельца бара Артема Перука.
В планах команды — запустить два новых бара в Петербурге, в том числе заведение в новоорлеанском стиле. В нем можно будет послушать джаз. Бар откроется во время «коктейльной недели» в июле, предположительно, в Волынском переулке, на месте ресторана Hamlet + Jacks.
Также владельцы El copitas откроют бар в Москве, его название пока держат в секрете. Кроме того, у El copitas появится филиал в Дубае. Там же, в Дубае, запустят испано-мексиканский ресторан Sobremesa.
По словам Перука, дубайский El copitas представит «новое прочтение бара» от международной команды, а дизайн Sobremesa разработает петербургская студия Da bureau. Ресторан откроется в сентябре или октябре.
Ранее, в декабре 2022 года, создатели El copitas анонсировали создание филиала в казахстанском городе Алматы. Бар El copitas назвали поп-ап-проектом и запустили на пять месяцев в коллаборации с местным заведением Barmaglot.
В 2022 году заведение не вошло в рейтинг The World’s 50 Best Bars и его расширенную версию The World’s 100 Best Bars. В El copitas это решение назвали «полностью политическим» и «необходимым» в нынешней ситуации.