Толоконникову* объявили в розыск, Серебренников ставит оперу в Париже и другие новости дня

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Сотрудники ФСБ провели обыск у блогерки Кейт Снэп, публиковавшей фото разрушенных домов Мариуполя
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Илон Маск и еще более 1000 человек подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку ИИ
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Кирилл Серебренников поставит «оперу-блокбастер» «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера в Парижской опере
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Майкл Фассбендер и Алисия Викандер снимутся в триллере «Надежда» корейского режиссера На Хон Чжина
*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.
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