Айдахо станет первым штатом США, где несовершеннолетним девушкам запретят поездки для аборта

Власти американского штата Айдахо намерены запретить несовершеннолетним девушкам выезжать в другие регионы страны для проведения абортов. Об этом сообщил Dazed.
Беременным девушкам ограничат возможности поездок без согласия родителей или опекунов. Кроме того, в законодательстве пропишут наказание за так называемый «трафик абортов» — помощь несовершеннолетним в прерывании беременности.
Под это преступление попадут и хирургическое вмешательство, и даже покупка препаратов для прерывания нежелательной беременности. Предложение помощи и перевозка беременных девочек также будет считаться нарушением закона.
Виновным в «трафике абортов» будет грозить тюремное заключение сроком от двух до пяти лет. Издание отмечает, что принятие нового законопроекта «почти гарантировано»: в Сенате штата больше представителей Республиканской партии, нежели Демократической, а губернатор Айдахо — сторонник борьбы с абортами.
При этом такие крупные организации здравоохранения, как Американская медицинская ассоциация, Американский колледж акушеров и гинекологов, Американская академия педиатрии выступают против запрета на аборты для несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов.
Тем не менее в Айдахо действует одно из самых жестких в США законодательств о прерывании беременности. Аборты, согласно законам штата, разрешены только в случаях медицинской срочной необходимости. Любой врач, который делает аборт, считается властями по умолчанию виновным, пока не будет доказана невиновность.