Айдахо станет первым штатом США, где несовершеннолетним девушкам запретят поездки для аборта

Тем не менее в Айдахо действует одно из самых жестких в США законодательств о прерывании беременности. Аборты, согласно законам штата, разрешены только в случаях медицинской срочной необходимости. Любой врач, который делает аборт, считается властями по умолчанию виновным, пока не будет доказана невиновность.