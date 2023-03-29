Международный союз биатлонистов не готов обсуждать допуск российских спортсменов к соревнованиям

Международный союз биатлонистов (IBU) получил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но пока не готов обсуждать этот вопрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.
IBU в долгосрочной перспективе открыт для диалога по поводу участия спортсменов из России в соревнованиях. Однако причины, по которым организация приняла решение об их отстранении, все еще действительны.
«В сентябре прошлого года [IBU] принял очень четкое решение не допускать участия каких‑либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU, до тех пор пока не изменятся обстоятельства. <…> Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение».
МОК подготовил новые рекомендации о допуске россиян до участия в международных турнирах 28 марта. Комитет предложил разрешить соревноваться под нейтральным флагом тем, кто не высказывался в поддержку военной операции на Украине, не связан с Вооруженными силами РФ или органами национальной безопасности.