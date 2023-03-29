Международный союз биатлонистов не готов обсуждать допуск российских спортсменов к соревнованиям

«В сентябре прошлого года [IBU] принял очень четкое решение не допускать участия каких‑либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU, до тех пор пока не изменятся обстоятельства. <…> Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение».