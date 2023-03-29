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Shortparis выпустили саундтрек к детективному сериалу «Фишер»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:56

29 марта, в день выхода финальной серии детективного триллера «Фишер» группа Shortparis выпустила трек «В первый раз», записанный специально для сериала. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«В первый раз» — это первая песня Shortparis, записанная в уменьшенном составе. В 2022 году группу покинул клавишник Александр Гальянов.

«Мы, обложившись новыми инструментами, попытались коллективно заретушировать возникшую в группе эмоциональную и музыкальную дыру. Возможно, песня несет на себе печать нашего волнения, первых откровений и неуверенности», — рассказывают музыканты.

А так группа описывает сам сингл:

«Трек получился очень личным, прежде всего, на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями „Фишера“ о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне. Я вспомнил свою первую наивную жестокость из детства — столь захватывавшую меня игру в сжигание муравьев под линзой»

Шоураннеры сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина называют Shortparis одними из лучших музыкантов в современной России.

«Талантливые, тонкие, смелые. И очень профессиональные. Песня показалась нам завораживающей, мы прослушали ее несколько раз на повторе и согласились: это то, что нужно. Мы долго обсуждали с ребятами нужное настроение, показывали фрагменты сериала, а они в результате точно попали в его эмоцию. Большое им спасибо», — говорят создатели «Фишера».

Сериал «Фишер» дебютировал на стриминговых платформах more.tv и Wink 8 февраля 2023 года. Главных героев сыграли Александр Яценко, Иван Янковский и Саша Бортич. Также в ролях: Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин, Диана Милютина и другие.

Проект основан на реальных событиях. Действие сериала развивается в 1986 году, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. За дело берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская. Их единственным свидетелем оказывается школьник Игорь, родители которого не очень рады его общению с милицией.

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Алексей ГришинСергей КальварскийАлександр ЯценкоИван ЯнковскийСергей ГилевАнна СнаткинаРоман ЕвдокимовОльга ОзоллапиняДиана Милютина
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