Shortparis выпустили саундтрек к детективному сериалу «Фишер»

29 марта, в день выхода финальной серии детективного триллера «Фишер» группа Shortparis выпустила трек «В первый раз», записанный специально для сериала. Послушать его можно на всех цифровых площадках.
«В первый раз» — это первая песня Shortparis, записанная в уменьшенном составе. В 2022 году группу покинул клавишник Александр Гальянов.
«Мы, обложившись новыми инструментами, попытались коллективно заретушировать возникшую в группе эмоциональную и музыкальную дыру. Возможно, песня несет на себе печать нашего волнения, первых откровений и неуверенности», — рассказывают музыканты.
А так группа описывает сам сингл:
Шоураннеры сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина называют Shortparis одними из лучших музыкантов в современной России.
«Талантливые, тонкие, смелые. И очень профессиональные. Песня показалась нам завораживающей, мы прослушали ее несколько раз на повторе и согласились: это то, что нужно. Мы долго обсуждали с ребятами нужное настроение, показывали фрагменты сериала, а они в результате точно попали в его эмоцию. Большое им спасибо», — говорят создатели «Фишера».
Сериал «Фишер» дебютировал на стриминговых платформах more.tv и Wink 8 февраля 2023 года. Главных героев сыграли Александр Яценко, Иван Янковский и Саша Бортич. Также в ролях: Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин, Диана Милютина и другие.
Проект основан на реальных событиях. Действие сериала развивается в 1986 году, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. За дело берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская. Их единственным свидетелем оказывается школьник Игорь, родители которого не очень рады его общению с милицией.