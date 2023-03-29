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Спустя почти 50 дней в Турции из‑под завалов достали живого кота

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:09

Спустя 49 дней после разрушительных землетрясений в турецком городе Мараш из‑под завалов достали живого кота. Выяснилось, что спасенным оказался двухлетний британский кот по кличке Хан, сообщает издание Bianet.

11-этажный жилой дом, где жил Хан вместе со своей хозяйкой, обрушился 6 февраля, в 13.24 по местному времени. Женщина Дина приезжала к завалам почти 40 дней, надеясь найти питомца.

Владелец дома Фахри Хатипоглу сказал, что они заметили кошку, когда доставали свою кухонную технику. «Вместе с друзьями вытащили кота. Мы немедленно передали кошку ее владельцу. Хозяева долго ждали его», — сказал он.

Сейчас Хан лечится в больнице, у него сломана лапа. Врачи надеются, что питомец выживет.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.

От землетрясения пострадали 11 провинций Турции. Погибли более 50 тыс. человек, разрушились или серьезно повредились более 227 тыс. зданий.

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