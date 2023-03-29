Эрмитаж, Третьяковка и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира

Одно из самых авторитетных изданий об искусстве The Art Newspaper опубликовало традиционный топ-100 самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году. В этот раз в рейтинг попали шесть российских музеев.
Самым посещаемым музеем среди российских стал петербургский Эрмитаж. В общем списке по миру он занимает десятое место. В прошлом году музей посетили 2,81 млн человек — это на 71% больше, чем в 2021-м.
Второй по посещаемости музей в России и 12-й в мире — Русский музей, который также находится в Петербурге. Он принял 2,65 млн посетителей в 2022 году (на 17% больше, чем в 2021-м).
Московская Третьяковская галерея заняла 20-ю строчку рейтинга с 1,9 млн посетителей, рост год к году — 21%. Также в топ-100 вошли Пушкинский музей (42-е место, 1,22 млн посетителей), Московский Кремль (64-е место, 861,3 тыс. посетителей) и Центр современного искусства «Винзавод» (72-е место, 780 тыс. посетителей).
Лидером всего мирового рейтинга вновь стал Лувр. В 2022 году в парижском музее побывало более 7,7 млн посетителей.
Также в топ-5 вошли Музеи Ватикана (5 млн посетителей), Британский музей (4 млн), лондонская галерея Tate Modern (3,88 млн) и Национальный музей Кореи в Сеуле (3,41 млн).
Ассоциация туроператоров России отмечает, что Эрмитаж в сравнении с 2021 годом переместился с шестого места на десятое, Русский музей — со второго на двенадцатое, а Третьяковка — с девятого на двадцатое. Пушкинский музей и вовсе потерял 14 позиций, а Московский Кремль — 20.
Два московских музея и вовсе пропали из списка The Art Newspaper. «Мультимедиа-арт-музей», занимавший год назад третье место, закрылся на реконструкцию в сентябре 2022-го. А музей современного искусства «Гараж» приостановил выставочную деятельность.