В разработке находится байопик про Скэтмена Джона

Сценаристы «Сообщества» Стивен Бейзилон и Энни Мебейн работают над биографическим фильмом про американского музыканта Джона Ларкина, более известного как Скэтмен Джон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Права на экранизацию приобрела международная компания Trick Candle Productions. У создателей байопика будет доступ ко всей музыкальной библиотеке Скэтмена и домашним видео.
THR не пишет, кто назначен режиссером байопика и какие актеры участвуют в проекте.
Лента расскажет, как Ларкин подвергался издевательствам из‑за заиканий, сталкивался с жестоким обращение в семье и боролся с нарко- и алкозависимостями. В историю также попадет его знакомство в реабилитационном центре с любовью всей его жизни.
Скэтмен стал популярен в возрасте 53 лет — к тому моменту он продал миллионы компакт-дисков. Музыкант скончался от рака в 1999 году в возрасте 57 лет — всего через пять лет после выхода его самого известного трека «Scatman».